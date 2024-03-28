Движение основных рек началось в Карагандинкой области

«По руслу реки Нуры поступает достаточно много воды, это в основном боковые притоки. В верховьях самой Нуры вода поступает, но не в таком большом количестве. В предгорьях снежный покров незначительный, в основной массе снег уже сошёл. На территории верховья реки Шерубай-Нуры, на стыке границ Актогайского и Шетского районов, отмечается наличие значительного снежного покрова. При плюсовой погоде в ближайшие дни может начаться его активное таяние», — прокомментировал Мурат Катпанов.