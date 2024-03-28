Семьи в Самарской области получат выплаты к Пасхе

К Пасхе семьи Самарской области могут получить специальную выплату. Но полагается она не всем. Такую выплату получат матери, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей (как родных, так и усыновленных), матерям-одиночкам двух и более детей, отцам, которые воспитывают трех и более детей без матери. А вот доходы семьи на выплату не влияют.