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Семьи в Самарской области получат выплаты к Пасхе

Выплата на каждого ребенка в семье составляет 1500 рублей, но полагается не всем.

Источник: Комсомольская правда

К Пасхе семьи Самарской области могут получить специальную выплату. Но полагается она не всем. Такую выплату получат матери, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей (как родных, так и усыновленных), матерям-одиночкам двух и более детей, отцам, которые воспитывают трех и более детей без матери. А вот доходы семьи на выплату не влияют.

Размер выплаты — 1500 рублей на каждого ребенка. Если семья уже получает ежемесячное пособие на детей, то эту выплату назначат автоматически. А в остальных случаях за ней нужно обратиться в соцзащите по месту жительства.

Напомним, что Пасха в этом году будет отмечаться 5 мая.