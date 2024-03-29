Tele2: в 2023 году турпоток в Хабаровский край вырос в полтора раза

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал, каким был туристический трафик в Хабаровском крае в 2023 году. Исследование на основе больших данных показало, что число клиентов компании, посетивших край в прошлом году, увеличилось в 1,6 раза. В том числе на 56% выросло количество отдыхающих с детьми. Рост туристической активности не сказался на качестве связи: оператор постоянно развивает сеть, чтобы обеспечить абонентов быстрым мобильным интернетом.