Tele2: в 2023 году турпоток в Хабаровский край вырос в полтора раза

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал, каким был туристический трафик в Хабаровском крае в 2023 году. Исследование на основе больших данных показало, что число клиентов компании, посетивших край в прошлом году, увеличилось в 1,6 раза. В том числе на 56% выросло количество отдыхающих с детьми. Рост туристической активности не сказался на качестве связи: оператор постоянно развивает сеть, чтобы обеспечить абонентов быстрым мобильным интернетом.
Хабаровский край ежегодно притягивает путешественников с разных уголков страны. По данным геоаналитической платформы Big Data Tele2, в 2023 году регион посетило на 57% клиентов компании больше, чем годом ранее. Более 20% всех посетителей приезжали вместе с детьми, их число в 2023 году выросло в 1,5 раза.
Почти 60% гостей приезжали в дальневосточный край как классические туристы, 20% — к родственникам, 15% — с деловым визитом. Также регион посещали с учебными целями.
В 2023 пик туристической активности среди клиентов Tele2 пришелся на июль-август. Средний возраст отдыхающих составил 35−44 года.
Сами жители Хабаровского края активно путешествовали внутри края и выезжали во все регионы Дальнего Востока. Также популярностью у хабаровчан пользовалась Сибирь: Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва.