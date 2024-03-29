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Роскошная жизнь в центре Новосибирска: 5-комнатная квартира с хамамом за 62 млн рублей

Квартира общей площадью 270 квадратных метров.

В Новосибирске выставлена на продажу пятикомнатная квартира с хаммамом и панорамными окнами по цене 62 миллиона рублей.

Квартира общей площадью 270 квадратных метров расположена в Центральном районе на 10-м этаже 14-этажного дома по улице Урицкого.

В квартире имеется просторная открытая зона для отдыха. Одна из ванных комнат оборудована джакузи, хаммамом и финской сауной. Кроме того, все комнаты оснащены встроенной системой центрального пылесоса.

Квартира продается с мебелью, включая бытовую технику, от нынешних владельцев.

недвижимость