Роскошная жизнь в центре Новосибирска: 5-комнатная квартира с хамамом за 62 млн рублей

В Новосибирске выставлена на продажу пятикомнатная квартира с хаммамом и панорамными окнами по цене 62 миллиона рублей.
Квартира общей площадью 270 квадратных метров расположена в Центральном районе на 10-м этаже 14-этажного дома по улице Урицкого.
В квартире имеется просторная открытая зона для отдыха. Одна из ванных комнат оборудована джакузи, хаммамом и финской сауной. Кроме того, все комнаты оснащены встроенной системой центрального пылесоса.
Квартира продается с мебелью, включая бытовую технику, от нынешних владельцев.