Подрядчику грозит огромный штраф: нарушения в строительстве медучреждения выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае оштрафовали подрядчика на несколько миллионов рублей по результатам проверки прокуратуры Ульчского района за нарушения в строительстве медицинского учреждения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ООО «СК “Атлант” не смогло выполнить свои обязательства по контракту на строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Быстринск в оговоренный срок.
— Вместо завершения работ к июню 2023 года, объект был готов только в декабре прошлого года. После представления прокурора района существенно ускорились темпы выполнения работ, и объект ввели в эксплуатацию, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На основании постановления прокурора, ООО «СК “Атлант” привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф составил 3,4 миллиона рублей.