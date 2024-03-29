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Компьютерного криминалиста и фасовщика коры ищут в Иркутской области

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали о самых необычных вакансиях, открытых в регионе в марте.

Источник: Аргументы и факты

Например, одна компания ищет компьютерного криминалиста, который должен будет заниматься проведением компьютерно-технических экспертиз за 37 тысяч рублей в месяц.

Ещё одна необычная вакансия не требует опыта работы от потенциальных соискателей. Работодатель разыскивает фасовщика коры, который должен будет раскладывать природный материал по упаковкам. Компания-наниматель готова предоставить трансфер до места работы и спецодежду. Зарплату предлагают от 50 тысяч рублей в месяц.

Также в список необычных вакансий, которые появились в Иркутске в марте — переборщик лекарственных трав, оператор игровых аркад, специалист по дейтелингу, специалист по фольклору и капитан теплохода.

занятость