Компьютерного криминалиста и фасовщика коры ищут в Иркутской области

Например, одна компания ищет компьютерного криминалиста, который должен будет заниматься проведением компьютерно-технических экспертиз за 37 тысяч рублей в месяц.
Ещё одна необычная вакансия не требует опыта работы от потенциальных соискателей. Работодатель разыскивает фасовщика коры, который должен будет раскладывать природный материал по упаковкам. Компания-наниматель готова предоставить трансфер до места работы и спецодежду. Зарплату предлагают от 50 тысяч рублей в месяц.
Также в список необычных вакансий, которые появились в Иркутске в марте — переборщик лекарственных трав, оператор игровых аркад, специалист по дейтелингу, специалист по фольклору и капитан теплохода.