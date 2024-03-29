Компьютерного криминалиста и фасовщика коры ищут в Иркутской области

Ещё одна необычная вакансия не требует опыта работы от потенциальных соискателей. Работодатель разыскивает фасовщика коры, который должен будет раскладывать природный материал по упаковкам. Компания-наниматель готова предоставить трансфер до места работы и спецодежду. Зарплату предлагают от 50 тысяч рублей в месяц.