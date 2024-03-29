В Красноярске запустили производство амфибийной техники под брендом «Варяг»

Производство амфибийной техники под брендом «Варяг» реализует компания «Альянссервис», оно расположено в Красноярске на площадке завода ЭВРЗ. Объём инвестиций составил 92,5 млн рублей.
Здесь выпускаются «Варяги» с колесной формулой 4*4 и 6*6, двух- и трехосные снегоболотоходы модульного исполнения различной компоновки.
Руководитель предприятия Андрей Климович пояснил, что техника высокой проходимости особенно востребована крупными горно-добывающими компаниями, предприятиями, работающими в отдаленных, труднодоступных и северных территориях, там, где нет дорог, а также спасательными и специальными службами. Интерес уже проявляют компании, реализующие крупные инвестиционные проекты в нашем регионе.
Компания активно пользуется инфраструктурой поддержки, созданной в крае. Так, уникальную систему подвески снегоболотохода конструкторское бюро предприятия разрабатывало совместно с центром прототипирования КРИТБИ. Кроме того, при поддержке центра «Мой бизнес» предприятие представляет свою продукцию на международных рынках. Ещё одна разработка компании — бескаркасная палатка — появилась как побочный продукт при ремонте техники в суровых зимних условиях. Быстровозводимое пневмокаркасное сооружение позволяет обеспечить теплое помещение в любом месте.
Сергей Верещагин высоко оценил продукцию предприятия, отметив большие перспективы производимой здесь продукции.
«Это уникальный инвестиционный проект в сфере машиностроения. Причём он имеет большой потенциал кооперации с другими крупными инвестпроектами. Территории края сейчас активно осваиваются, и мы в силах предложить для горнодобывающей, металлургической и нефтяной промышленности решения, разработанные в нашем крае. Безусловно, мы будем оказывать проекту весь возможный спектр поддержки», — добавил председатель Правительства.