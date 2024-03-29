В Красноярске запустили производство амфибийной техники под брендом «Варяг»

Компания активно пользуется инфраструктурой поддержки, созданной в крае. Так, уникальную систему подвески снегоболотохода конструкторское бюро предприятия разрабатывало совместно с центром прототипирования КРИТБИ. Кроме того, при поддержке центра «Мой бизнес» предприятие представляет свою продукцию на международных рынках. Ещё одна разработка компании — бескаркасная палатка — появилась как побочный продукт при ремонте техники в суровых зимних условиях. Быстровозводимое пневмокаркасное сооружение позволяет обеспечить теплое помещение в любом месте.