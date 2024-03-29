Производитель импортозамещённых деталей для SJ-100 прошёл сертификацию

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина успешно прошло аудит производства комплектующих для импортозамещенных авиалайнеров SJ-100, собираемых в Комсомольске-на-Амуре. Теперь завод может серийно производить 10 элементов остекления фюзеляжа и 38 компонентов для двигателя ПД-8, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Во время проверки специалисты оценили производственные процессы, качество продукции и точность готовых изделий. Это позволило подтвердить, что предприятие выпускает элементы, которые полностью соответствует критериям авиационных правил SJ-100 в рамках сертификации обновленного пассажирского самолета.