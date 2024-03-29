Производитель импортозамещённых деталей для SJ-100 прошёл сертификацию

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина успешно прошло аудит производства комплектующих для импортозамещенных авиалайнеров SJ-100, собираемых в Комсомольске-на-Амуре. Теперь завод может серийно производить 10 элементов остекления фюзеляжа и 38 компонентов для двигателя ПД-8, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время проверки специалисты оценили производственные процессы, качество продукции и точность готовых изделий. Это позволило подтвердить, что предприятие выпускает элементы, которые полностью соответствует критериям авиационных правил SJ-100 в рамках сертификации обновленного пассажирского самолета.
— Для реализации задач по выпуску комплектующих для двигателя ПД-8 у нас организовано два новых участка, объединивших этапы производства в одной производственной зоне, была проведена техническая модернизация. В сжатые сроки разработано и организовано серийное производство отечественного остекления для авиалайнера. Предприятие готово к выпуску комплектующих SJ-100, это подтвердили эксперты по сертификации, — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
«Технология» — единственный в России производитель, который серийно выпускает звукопоглощающие конструкции, панели и другие детали двигателя для самолета SJ-100. Также предприятие в кооперации с дочерними организациями серийно выпускает российское остекление для кабин экипажа SJ-100 и защиту внешнего светового оборудования. До этого остекление для авиалайнера поставлялось из Франции.