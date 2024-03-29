С 29 по 31 марта жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Традиционно на таких ярмарках можно приобрести натуральные, свежие продукты местного производства.
За эти три дня будет организовано 37 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Так, например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут 30 и 31 марта. В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется перед Дворцом спорта и на ул. Рабкоров, 20, сообщили в мэрии.
Как сообщал Башинформ, с 22 по 24 марта сельскохозяйственные ярмарки прошли в 27 муниципальных районах и городах Башкирии.