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С 29 по 31 марта жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

С 29 по 31 марта сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 29 районах и городах Башкирии, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

Источник: Башинформ

Традиционно на таких ярмарках можно приобрести натуральные, свежие продукты местного производства.

За эти три дня будет организовано 37 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут 30 и 31 марта. В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется перед Дворцом спорта и на ул. Рабкоров, 20, сообщили в мэрии.

Как сообщал Башинформ, с 22 по 24 марта сельскохозяйственные ярмарки прошли в 27 муниципальных районах и городах Башкирии.

торговля