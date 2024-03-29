С 29 марта пункт пропуска Полтавка-Дунин в Приморье возобновляет пассажирское сообщение

И вот состоялось долгожданное и в России, и в Китае возобновление пассажирского сообщения здесь. Приморскому краю это позволит разгрузить другие туристические направления, а для китайской стороны — это, прежде всего, возможность въезда в Россию по электронной визе, ведь Полтавка — один из двух пунктов пропуска, через которые возможен въезд в нашу страну по такому документу.