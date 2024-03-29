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С 29 марта пункт пропуска Полтавка-Дунин в Приморье возобновляет пассажирское сообщение

С 29 марта пограничный пункт пропуска «Полтавка» начал принимать пассажиров.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ближайшее время приморским туристам станет проще попадать в соседний Китай, впрочем, как и путешественникам из Поднебесной посещать Россию. Сегодня, 29 марта, в 12:00 возобновляется полноценная работа автомобильного пограничного пункта пропуска Полтавка, расположенного в Октябрьском районе и связывающего Приморье с китайским городом Дунин — здесь открывается пассажирское сообщение. Первыми модернизированный пункт увидели делегация правительства Приморья и журналисты. В ближайшее время начнется пропуск обычных групп туристов.

«Полтавка» серьезно пострадала в августе 2023 года в результате тайфуна «Ханун», обрушившегося на Приморье. Мощный паводок размыл федеральную трассу, ведущую к пункту пропуска, разрушил мост, повредил оборудование самого пункта. С 11 августа 2023 года его работа была приостановлена.

Практически сразу же после отступления стихии началась работа по восстановлению пункта пропуска. В рекордные сроки — за два месяца восстановили мост и автомобильную дорогу, ведущую к «Полтавке». В феврале 2024 года здесь возобновили грузовое сообщение для обеспечения пропуска товаров из России в Китай и обратно.

И вот состоялось долгожданное и в России, и в Китае возобновление пассажирского сообщения здесь. Приморскому краю это позволит разгрузить другие туристические направления, а для китайской стороны — это, прежде всего, возможность въезда в Россию по электронной визе, ведь Полтавка — один из двух пунктов пропуска, через которые возможен въезд в нашу страну по такому документу.

туризм и отдых