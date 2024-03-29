«Иркутскавтотранс» включили в прогнозный план приватизации

28 марта состоялось заседание думы Иркутска, во время которого был поднят вопрос акционирования МУП «Иркутскавтотранс». По итогам заседания предприятие было включено в прогнозный план приватизации, пишет ИА IrkutskMedia.
В настоящее время «Иркутскавтотранс» работает по контрактам с администрацией Иркутска. В случае приватизации предприятие не сможет получать финансовую поддержку из городского бюджета, следовательно, цены на проезд могут увеличиться, так как необходимо вносить платить за полученные по лизингу автобусы.
Напомним, что 2 марта текущего года «Иркутскавтотранс» получил новых 80 низкопольных автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости. 5 сентября 2022 года состоялся торжественный запуск на дороги города 34 автобусов НеФАЗ. Весь транспорт был приобретен в лизинг.