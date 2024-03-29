«Иркутскавтотранс» включили в прогнозный план приватизации

В настоящее время «Иркутскавтотранс» работает по контрактам с администрацией Иркутска. В случае приватизации предприятие не сможет получать финансовую поддержку из городского бюджета, следовательно, цены на проезд могут увеличиться, так как необходимо вносить платить за полученные по лизингу автобусы.