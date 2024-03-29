Программа реновации: началось заселение новостройки на Щелковском шоссе

В районе Северное Измайлово на востоке столицы для переселения по программе реновации подготовили восьмую новостройку. Она располагается по адресу: Щелковское шоссе, дом 92а, корпус 1. К переезду в нее приступают жители трех домов на Щелковском шоссе (дом 92, корпуса 1, 4 и 5). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
При необходимости участники программы могут получить консультации специалистов, обратившись в центр информирования по переселению. Он расположен на Сиреневом бульваре (дом 33) и начнет работу с 10 апреля.
«С февраля 2018 года в районе Северное Измайлово переселение затронуло жителей 38 домов, из которых 19 полностью расселены. Первый этап в районе выполнен почти на 84 процента. Еще одна новостройка на улице Константина Федина сейчас готовится к заселению. Одновременно шесть жилых комплексов строятся в районе по программе реновации», — сказал Сергей Левкин.
Новый дом состоит из четырех монолитных секций разной этажности. В нем 306 квартир. Фасад здания выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом.
Новостройка располагается в районе с уже сложившейся общественной и транспортной инфраструктурой, которая включает объекты здравоохранения, культуры, торговли, а также несколько образовательных, социальных и государственных учреждений.
«Новые квартиры по программе реновации в новостройке на Щелковском шоссе смогут получить более 720 человек из трех старых домов. Специалисты Департамента городского имущества уже подготовили для москвичей письма с предложениями равнозначного жилья, первые жители получат их 29 марта. С этого момента те, у кого есть полная учетная запись на портале mos.ru, смогут выбрать удобную для себя дату, время и записаться онлайн на осмотр квартиры», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее современное жилье в районе Северное Измайлово уже получили 4,4 тысячи человек.
Кроме того, жителям новостройки доступны удобные автобусные, автомобильные и железнодорожные маршруты, а также станция метро «Щелковская». Для прогулок и отдыха рядом с домом находятся Измайловский парк и Гольяновский пруд.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.
Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.