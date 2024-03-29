Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

По его словам, на станции появятся крытые переходы, эскалаторы, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками — лифты. Благодаря этому перемещаться между платформами станет гораздо удобнее и безопаснее.
Сам вокзал оборудуют информационными табло, навигацией в едином стиле, турникетами, двумя кассовыми блоками. Появится комната матери и ребенка с санузлом. Объект готов уже на 60%. Работы планируется завершить уже в этом году.
Собянин рассказал, что отдельная задача, стоящая перед властями, упростить подъезды к вокзалу для общественного наземного транспорта и личных автомобилей. Для этого потребуется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и реорганизация дорожного движения.
По словам мэра, в связи с этим планируется обустроить подъезды для наземного транспорта, разворотный круг и стоянку для автобусов на пересечении Железнодорожной улицы и 40 лет Октября.
Старые автобусные остановки на улицах Бутовский тупик, Железнодорожная и 40 лет Октября заменят на современные павильоны и перенесут их ближе ко входу на станцию — пересадки и станут быстрее примерно на несколько минут.
Для автомобилистов организуют перехватывающую парковку на 40 машин со стороны Бутовского тупика. На тротуарах и проезжей части постелют новый асфальт и обновят разметку, а на переходах и въездах во дворы понизят бордюры.
Дополнительно будет организован пешеходный переход в Бутовском тупике напротив Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Все воздушные линии уберут в кабельную канализацию.
Старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светодиодными светильниками. На переходах разместят опоры контрастного освещения, чтобы пешеходов было лучше видно в темное время суток.
Ранее сообщалось, что семь железнодорожных объектов планируется построить и реконструировать в столице до конца 2024 года. В список вошли:
станция Щербинка МЦД-2; пешеходная галерея станции Кутузовская МЦД-4; вестибюль станции Тестовская МЦД-4; новый вестибюль станции Деловой центр МЦК; южный вестибюль платформы Лианозово МЦД-1; вестибюль в составе вокзала Зеленоград-Крюково; новый городской вокзал Митьково МЦД-3.
Самым крупным железнодорожным объектом, который откроется в текущем году, станет вокзал Митьково МЦД-3. Там сделают пересадку на станцию «Сокольники» столичного метро, а также на трамвай.