Пять незаконно построенных объектов снесли в горной местности в Алматы

«На сегодня не все застройщики соблюдают проектные решения. И, как показывает практика, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации. Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по пяти из них на сегодня был произведен снос объектов», — сообщили в горакимате в пятницу по итогам совещания по вопросам регулирования застройки в предгорье с участием профильных управлений, департаментов по чрезвычайным ситуациям, департаментов по управлению земельными ресурсами и других структур, которое провел аким Алматы Ерболат Досаев.
В акимате напомнили, что в Алматы по поручению главы города усилен контроль за застройкой на горных склонах и предгорье.
«В июне 2022 года маслихатом города утверждены инициированные акиматом изменения в плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов. Принятые изменения отражены в генеральном плане города Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений с жителями города и экспертами внесен ряд предложений. Одно из них — перевод более 4270 га земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на проектирование объектов в предгорной местности управлением городского планирования и урбанистики на основании обращений граждан выдаются исходные данные при наличии инженерно-геологических изысканий грунтов.
«По данным управления градостроительного контроля города Алматы, в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м — 89 и в текущем — 32», — добавили в горакимате.
По итогам совещания аким города Досаев поручил органам архитектуры и градостроительного надзора, акиматам районов обеспечить регулярный мониторинг предгорных территорий на предмет самовольного строительства. Также он поручил внести в разрабатываемый по поручению главы государства Строительный кодекс РК предложение по усилению полномочий органов градостроительного контроля в части возможности проверки хода строительства индивидуальных жилых домов. Департаменту по управлению земельными ресурсами поручено проводить проверки по земельным участкам с имеющимися срезами на предмет соблюдения земельного законодательства.