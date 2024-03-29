Пять незаконно построенных объектов снесли в горной местности в Алматы

«На сегодня не все застройщики соблюдают проектные решения. И, как показывает практика, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации. Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по пяти из них на сегодня был произведен снос объектов», — сообщили в горакимате в пятницу по итогам совещания по вопросам регулирования застройки в предгорье с участием профильных управлений, департаментов по чрезвычайным ситуациям, департаментов по управлению земельными ресурсами и других структур, которое провел аким Алматы Ерболат Досаев.