«Гортранс» Екатеринбурга испытывает дефицит в 2,5 тысяч сотрудников

По словам гендиректора предприятия Сергея Нугаева, вопрос нехватки квалифицированных сотрудников стоит очень остро. Как передает его слова 66.RU, с начала 2024 года в «Гортранс» устроилось 158 человек, но несмотря на это городской транспорт все еще нуждается в 285 водителях трамвая, 150 — троллейбуса, 362 — автобуса, 1 тыс. 264 кондукторах. Помимо этого, на предприятии открыто 311 вакансий для слесарей и 158 для сотрудников инженерно-технических работ.