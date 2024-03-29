ДРСК и «Горэлектросеть» повысят надёжность энергоснабжения Хабаровска

Планами повышения надёжности электроснабжения жилых кварталов, социальных объектов и предприятий в 2024 году в Хабаровске поделились в городской администрации и местном подразделении Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). В краевой столице планируется построить несколько новых подстанций и модернизировать уже действующие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во втором полугодии запланировано начать строительство подстанции в микрорайоне Амуркабель Хабаровска. Её мощность составит 80 мегаватт/ампер. Сдать её в эксплуатацию рассчитывают в следующем году.
Предпроектные работы начались и в микрорайоне Горка. Это недалеко от Красной речки на южной окраине Хабаровска. К проектированию новой подстанции «Горка» рассчитывают приступить в первом квартале следующего года.
А во втором квартале этого года должна завершиться модернизация подстанции «СДВ», от которой запитаны электроэнергией жилые кварталы и другие объекты в районе остановки «Судоверфь» и улицы Оборонной. Её переведут на напряжение 110 киловольт, что сделает энергоснабжение более надёжным.
Отключения света и «пляски» с напряжением ещё остаются актуальными для многих хабаровчан. Особенно остро это ощущается в кварталах массовой застройки. Новые высотки, торговые центры и другие объекты перегружают действующие электросети.
Своя инвестиционная программа есть и у городского предприятия «Горэлектросеть», которая получает электричество от ДРСК и доводит его до конечного потребителя. Например, по этой инвестпрограмме в Южном микрорайоне «Хабаровская горэлектросеть» уже завершила строительство новых распределительных подстанций и двойной линии, чтобы в случае выхода одной из строя можно было оперативно переключиться на резервную. Как убедился корреспондент нашего издания на собственном опыте, отключений света в Южном микрорайоне стало заметно меньше и устраняются они быстрее.