ДРСК и «Горэлектросеть» повысят надёжность энергоснабжения Хабаровска

Своя инвестиционная программа есть и у городского предприятия «Горэлектросеть», которая получает электричество от ДРСК и доводит его до конечного потребителя. Например, по этой инвестпрограмме в Южном микрорайоне «Хабаровская горэлектросеть» уже завершила строительство новых распределительных подстанций и двойной линии, чтобы в случае выхода одной из строя можно было оперативно переключиться на резервную. Как убедился корреспондент нашего издания на собственном опыте, отключений света в Южном микрорайоне стало заметно меньше и устраняются они быстрее.