На «Сибиряк» завели дело за срыв сроков сдачи развязки через Северное шоссе в Красноярске

Движение по дороге с недочетами запустили весной этого года по решению мэрии.
Напомним, транспортный объект в жилом районе «Солонцы-2» стоимостью более 1 млрд рублей возводился УСК «Сибиряк» с 2022 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик должен был полностью завершить работы до конца ноября 2023 года, но не сделал этого. К тому же обнаружились недостатки, допущенные при строительстве. Из-за нарушений условий контракта мэрия в декабре расторгла его в одностороннем порядке.
«В связи со срывом реализации мероприятий нацпроекта прокуратура внесла представление главе Красноярска и возбудила административное дело на УСК “Сибиряк” за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ), — рассказали в ведомстве. — Дополнительное комплексное обследование объекта показало возможность его эксплуатации без угрозы для жизни и здоровья граждан. Муниципалитет принял решение о запуске движения при имеющихся недоделках».
В настоящее время администрация организует завершение работ на переезде и вернула по банковской гарантии 75 млн рублей аванса за невыполненные работы. Еще 100 млн рублей аванса, а также 4,5 млн рублей неустойки взыскивают с УСК «Сибиряк» в суде. Ситуация находится на контроле прокуратуры.