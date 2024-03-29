На «Сибиряк» завели дело за срыв сроков сдачи развязки через Северное шоссе в Красноярске

Напомним, транспортный объект в жилом районе «Солонцы-2» стоимостью более 1 млрд рублей возводился УСК «Сибиряк» с 2022 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик должен был полностью завершить работы до конца ноября 2023 года, но не сделал этого. К тому же обнаружились недостатки, допущенные при строительстве. Из-за нарушений условий контракта мэрия в декабре расторгла его в одностороннем порядке.