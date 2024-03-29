Более 130 рабочих вышли на уборку иркутских улиц

В уборке задействовано более 130 человек, а также почти 70 единиц техники, в том числе КАМАЗы, тракторы со щетками, погрузчики, грейдеры.
Вручную от мусора очищают мосты и путепроводы на Седова, Байкальской, Воронежской, Ольховой, Сурнова, Родниковой, Маршала Жукова, Лермонтова, Детской, Щедрина.
«Ежедневно выполняем большой объем работ. По поручению мэра Руслана Болотова после зимы приводим улично-дорожную сеть в порядок. Для этого активно привлекаем подметально-уборочные комплексы. В течение апреля продолжим мыть остановки, ограждения», — рассказал руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.
Во всех районах осуществляется сбор мусора, веток и листвы вдоль дорог и тротуаров, в парках и скверах, очистка лестниц, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проведена сухая и влажная очистка проезжей части на Трактовой, Чайковского, Старо-Кузьмихинской, Новаторов, Мира, Сибирских Партизан, Авиастроителей, Маршала Говорова, Марии Ульяновой, Волгоградской, Звездинской, Профсоюзной, Терешковой, Кайской, Пушкина, Ширямова, Тимирязева, Чкалова, Марата, Депутатской и других.
Ведется комплексная уборка заездных карманов, тротуаров и газонов на Розы Люксембург, Ярославского, Челнокова, Лермонтова, Пржевальского, Маяковского, Академической, Безбокова, 2-й Железнодорожной, Рябикова, Сергеева, Седова, Шевцова, Российской, Некрасова, Ярослава Гашека, Дыбовского, Александра Невского, Ямской, Зверева.
Водителей просят обращать внимание на работающую технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783.