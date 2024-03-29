В Красноярске запустили серийное производство снегоболотоходов «Варяг». Об этом рассказали в правительстве региона. Инвестор уже вложил в производство техники 92 миллиона рублей.
Машины делают на площадке ЭВРЗ. Как пояснили разработчики, эта техника высокой проходимости. Она будет востребована в горно-добывающей промышленности. Особенно в труднодоступных северных районах, где дорог почти нет, но болотоходы там пройдут. Также интерес к технике проявляют спасатели.
В правительстве края отметили, что снегоболотоходы собирают при поддержке Корпорации развития Енисейской Сибири. Интерес к технике уже проявляют компании, которые активно инвестируют в наш регион.