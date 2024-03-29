В Красноярске запустили серийное производство снегоболотоходов

Машины делают на площадке ЭВРЗ. Как пояснили разработчики, эта техника высокой проходимости. Она будет востребована в горно-добывающей промышленности. Особенно в труднодоступных северных районах, где дорог почти нет, но болотоходы там пройдут. Также интерес к технике проявляют спасатели.