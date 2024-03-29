В Челябинске началось строительство висячего моста через реку Миасс

В Челябинске начали возводить висячий мост через реку Миасс. Мост соединит Университетскую Набережную с городским бором. По нему можно будет проехать на велосипеде или пройти пешком, но нельзя — проехать на машине.
— Мост планируется построить и сдать в эксплуатацию в сентябре 2024 года, — сообщили в пресс-службе промышленной группы «КОНАР».
К стройплощадке уже проложили подъездные пути. Сейчас рабочие начинают закладывать фундамент.
Городской бор и пойма Миасса — особо охраняемые природные территории. Строительство там ограничено. Поэтому опора моста расположится только на одном берегу — со стороны Университетской Набережной.
Ширина моста составит 10 метров, а долина — 93 метра. Конструкция будет крепиться на 16 стальных тросах (их еще называют вантами). Диаметр самых тонких тросов — 3,5 сантиметра, а самых толстых — 13,5 сантиметра.
Тросы протянутся к пилону (вертикальной опоре). Для фундамента пилона решили использовать анкерные сваи — такие же забивают при строительстве метро или зданий в горах.
Напомним, о строительстве моста через Миасс для велосипедистов и пешеходов начали говорить еще в 2020 году. Менее месяца назад проект получил одобрение экспертизы.