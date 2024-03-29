Состоялось открытие первого здания на территории ОЭЗ «Пермь»

В штабе прошло заседание общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края. «Введение штаба в эксплуатацию стало важным этапом в обеспечении условий для начала строительства объектов нашими резидентами. Здание уже сейчас предлагает комфортные условия для работы», — отметил директор управляющей компании ОЭЗ «Пермь» Илья Шулькин.
27 марта АО «Управляющая компания особой экономической зоны “Пермь” объявила о государственной закупке на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика и строительного контроля по объекту, в число которых входит создание объектов инфраструктуры ОЭЗ “Пермь”. Начальная цена контракта — 5 млн руб.
ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.