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Состоялось открытие первого здания на территории ОЭЗ «Пермь»

Введено в эксплуатацию первое здание на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь» — им стал штаб строительства самой ОЭЗ, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Источник: правительство Пермского края

В штабе прошло заседание общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Пермского края. «Введение штаба в эксплуатацию стало важным этапом в обеспечении условий для начала строительства объектов нашими резидентами. Здание уже сейчас предлагает комфортные условия для работы», — отметил директор управляющей компании ОЭЗ «Пермь» Илья Шулькин.

27 марта АО «Управляющая компания особой экономической зоны “Пермь” объявила о государственной закупке на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика и строительного контроля по объекту, в число которых входит создание объектов инфраструктуры ОЭЗ “Пермь”. Начальная цена контракта — 5 млн руб.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.

экономика