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Жанна Семибратова стала новым директором Нижегородского цирка

Тамара Бортникова покинула пост директора цирка, чтобы попробовать свои силы в новой сфере деятельности.

Источник: сайт Росгосцирка

Жанна Семибратова назначена директором Нижегородского цирка 28 марта. Предыдущий руководитель Тамара Бортникова оставила пост директора, чтобы попробовать свои силы в новой сфере деятельности. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Жанна Семибратова окончила экономический факультет Сибирского государственного университета имени М. Ф. Решетнева. Она работала главным администратором Саратовского государственного цирка, а также директором Астраханского цирка.

Напомним, Максим Балаганов назначен исполняющим обязанности главного врача Нижегородской областной стоматологии.