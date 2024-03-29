Жанна Семибратова стала новым директором Нижегородского цирка

Жанна Семибратова назначена директором Нижегородского цирка 28 марта. Предыдущий руководитель Тамара Бортникова оставила пост директора, чтобы попробовать свои силы в новой сфере деятельности. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.
Жанна Семибратова окончила экономический факультет Сибирского государственного университета имени М. Ф. Решетнева. Она работала главным администратором Саратовского государственного цирка, а также директором Астраханского цирка.
Напомним, Максим Балаганов назначен исполняющим обязанности главного врача Нижегородской областной стоматологии.