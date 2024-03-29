Морской квартал и экопарк: новые детали проекта набережной Патрокла

Общественное пространство возле моря определено как пляж, хотя береговая линия озера больше похожа на экопарк — будут только дорожки среди холмов, без шумных мероприятий. Планируемое кафе на берегу будет представлять собой «антиаквариум», чтобы посетители могли наблюдать за фауной водоема, не нарушая её. Предполагается, что через пять лет здесь появится молодой лес благодаря интенсивному озеленению.