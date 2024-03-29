Морской квартал и экопарк: новые детали проекта набережной Патрокла

Проект преобразования набережной Патрокла приобретает новые очертания. На презентации концепции, которая состоялась 28 марта, совладелец группы компаний DNS, миллиардер Дмитрий Алексеев и архитектор Феликс Машков раскрыли детали пространства, заявленного как «лучший пляж в России». Нововведения включают расширение зоны с песком, кафе и увеличение спортивной инфраструктуры, сообщает ИА PrimaMedia.
Общественное пространство возле моря определено как пляж, хотя береговая линия озера больше похожа на экопарк — будут только дорожки среди холмов, без шумных мероприятий. Планируемое кафе на берегу будет представлять собой «антиаквариум», чтобы посетители могли наблюдать за фауной водоема, не нарушая её. Предполагается, что через пять лет здесь появится молодой лес благодаря интенсивному озеленению.
Акцент на пляже привел к расширению зоны с песком. После взаимодействия с проектом RunDnsRun увеличилось спортивное ядро, а также появилось поле для футбола и три поля для волейбола.
Центр водных видов спорта будет трансформирован в «морской квартал» — набор помещений для аренды под различные морские активности. Планируется строительство бани на западной части берега. Параллельно проходит работа над расширением сезона использования пляжа.
Проезд к Леопардовой набережной превратится в полноценную улицу с общепитом и другими объектами аренды. Также будет установлен пункт для полиции, врача и спасателя.
По замыслу, парковка на берегу будет использоваться как площадка для мероприятий. Она расположена дальше всего от жилых домов на улице Басаргина.
Как пишет ТГ-канал Patrokl.info (18+), планируется создание парковок внутри развязки и к северу от трассы. Проект включает строительство полноценного тротуара на эстакаде, а также поднятие виадука, чтобы он был в одном уровне с Новороссийской. Также планируется плавный спуск с лестницы со стороны озера. В транспортную модель входит корректировка перекрестка с установкой там светофора.
Напомним, в микрорайоне Патрокл во Владивостоке планируется создание масштабного общественного пространства, которое должно стать одним из самых крупных и интересных мест для отдыха в городе и будет представлять собой целый «озерный парк» возле моря. По задумке авторов, новая территория будет представлять с пляжем единый ансамбль.