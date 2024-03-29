Средний размер ипотеки составил четыре миллиона рублей в Хабаровском крае

В 2023 году в Хабаровском крае наблюдался значительный рост объема выданных ипотечных кредитов, превысивший 84 миллиарда рублей благодаря льготным программам и более низким ставкам. Несмотря на это, качество ипотечного портфеля в регионе остается высоким, с минимальной долей просроченной задолженности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Средняя сумма ипотечного кредита на покупку жилья в Хабаровском крае в прошлом году составила четыре миллиона рублей, что на 250 тысяч рублей выше, чем в предыдущем году. Этот рост объясняется льготными программами с процентными ставками ниже рыночных. Например, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в регионе в декабре 2023 года составляла 6,67%, что ниже общероссийского показателя — 7,91%.
— С целью предотвращения увеличения задолженности Банк России с 1 марта дополнительно увеличил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выдаваемым заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, то есть тем, кто уже тратит значительную часть своего дохода на погашение кредитов. Эта инициатива направлена на улучшение стандартов кредитования и сбалансированный рост ипотечного сектора, — сказала заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Вопреки быстрому росту ипотечных кредитов, качество регионального ипотечного портфеля остается на высоком уровне. На 1 января доля просроченной задолженности составила 0,2%, что ниже общероссийского показателя — 0,3%.