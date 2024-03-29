Средний размер ипотеки составил четыре миллиона рублей в Хабаровском крае

Средняя сумма ипотечного кредита на покупку жилья в Хабаровском крае в прошлом году составила четыре миллиона рублей, что на 250 тысяч рублей выше, чем в предыдущем году. Этот рост объясняется льготными программами с процентными ставками ниже рыночных. Например, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в регионе в декабре 2023 года составляла 6,67%, что ниже общероссийского показателя — 7,91%.