Туроператора для поездок на Шантары выбрали в Хабаровском крае

Туроператор ООО «Дальневосточные экспедиции» выиграл конкурс на осуществление туров на Шантарские острова. Компания предложит туристам программу «Гиганты Охотоморья», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Часть путешествия будет проходить в бухте у мыса Врангель, где туристам предложат поплавать с гренландскими китами на SUP-досках. Также организуют рыбалку, пешие экскурсии по смотровым площадкам, лекции ученых.
Еще одна точка путешествия — база Онгачан. По пути на нее туристы посетят острова Беличий, Малый Шантар, Южный и Средний. Также путешественники заглянут в места гнездования птиц и увидят удивительные геологические объекты архипелага. Также в программе тура: катания на катерах, экскурсия на метеостанцию и китовый завод, мастер-класс по дальневосточной кухне, настольные игры, бардовские песни у костра и многое другое. Всего в путешествии туристы проведут 8 дней.
Приобрести тур по специальной сниженной цене на побережье Охотского моря могут жители Хабаровского края в возрасте 14+ и имеющие постоянную прописку на территории края более 3-х лет.
Продажи начнутся 1 апреля 2024 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 118 (район остановки Большая), с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Количество путёвок ограничено.