Туроператора для поездок на Шантары выбрали в Хабаровском крае

Еще одна точка путешествия — база Онгачан. По пути на нее туристы посетят острова Беличий, Малый Шантар, Южный и Средний. Также путешественники заглянут в места гнездования птиц и увидят удивительные геологические объекты архипелага. Также в программе тура: катания на катерах, экскурсия на метеостанцию и китовый завод, мастер-класс по дальневосточной кухне, настольные игры, бардовские песни у костра и многое другое. Всего в путешествии туристы проведут 8 дней.





Приобрести тур по специальной сниженной цене на побережье Охотского моря могут жители Хабаровского края в возрасте 14+ и имеющие постоянную прописку на территории края более 3-х лет.



Продажи начнутся 1 апреля 2024 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 118 (район остановки Большая), с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Количество путёвок ограничено.