Справедливые тарифы на связь в ЕАЭС определят к концу года

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Правила использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств Евразийского экономического союза планируется утвердить в до конца 2024 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Об этом шла речь на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи.
По словам директора Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексея Сушкевича, под справедливым понимается тариф, приближенный к домашнему.
Как отмечалось, в настоящее время остается несколько вопросов, касающихся расчета роумингового трафика. Прежде всего, необходимо установить объем роумингового трафика или период, в течение которого будут действовать справедливые тарифы. Также нужно учесть и то, что мобильные операторы обладают разными техническими возможностями для регулирования льготного тарифа.
Планируется, что после согласования технических вопросов стороны утвердят уровни снижения ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.
«Мы стремимся создать такие условия, чтобы граждане государств ЕАЭС в любой стране Союза пользовались связью по домашним тарифам. Уровень домашних тарифов компании будут определять самостоятельно с учетом баланса интересов мобильных операторов и потребителей», — рассказал Сушкевич.
для справки: В 2021 году Совет ЕЭК утвердил План мероприятий по формированию условий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств ЕАЭС. Их планируют реализовать к первому кварталу 2025 года.
План включает комплекс мер по борьбе с мошенничеством, обеспечению прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, определение максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге и другое.