Справедливые тарифы на связь в ЕАЭС определят к концу года

Как отмечалось, в настоящее время остается несколько вопросов, касающихся расчета роумингового трафика. Прежде всего, необходимо установить объем роумингового трафика или период, в течение которого будут действовать справедливые тарифы. Также нужно учесть и то, что мобильные операторы обладают разными техническими возможностями для регулирования льготного тарифа.