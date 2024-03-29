Доллар дорожает на торгах в пятницу

МИНСК, 29 мар — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественная валюта растет в цене в сравнении с российским рублем и юанем.
Сегодня на старте работы сессии спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовал. В ряде стран ЕС сегодня выходной, поэтому, если торги состоятся, евро подешевеет.
При этом американская валюта растет в цене, потому вышла новая оценка роста ВВП, которая оказалась выше предварительной и составила 3,4%. По состоянию на 10:28 доллар вырос на 0,02% и достиг отметки в 3,2504 рубля.
Российская валюта при этом ощутила на себе коррекцию курса и по состоянию на 10:26 подешевела на 0,02%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5216 белорусских рубля.
В свою очередь валюта Поднебесной продемонстрировал сильное падение и по состоянию на 10:27 просела на 0,58%. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4501 рубля.