Пора планировать отпуск: аэропорт «Уфа» переходит на весенне-летнее расписание

Самой популярной страной для отдыха у россиян остается Турция. Из Уфы полетную программу к берегам Средиземного моря запланировали пять авиакомпаний: Аэрофлот, Corendon Airlines, Southwind Airlines, AZUR air и Red Wings. В среднем из аэропорта столицы Башкирии в Анталью будет выполняться до 30 рейсов в неделю, в Даламан — 7 рейсов в неделю, в Стамбул — до 2 рейсов в неделю.