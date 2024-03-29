Пора планировать отпуск: аэропорт «Уфа» переходит на весенне-летнее расписание

Прямыми рейсами можно будет улететь в направлении Турции, ОАЭ, Египта и Таиланда. Их выполнение запланировали 10 авиакомпаний по восьми направлениям.
Самой популярной страной для отдыха у россиян остается Турция. Из Уфы полетную программу к берегам Средиземного моря запланировали пять авиакомпаний: Аэрофлот, Corendon Airlines, Southwind Airlines, AZUR air и Red Wings. В среднем из аэропорта столицы Башкирии в Анталью будет выполняться до 30 рейсов в неделю, в Даламан — 7 рейсов в неделю, в Стамбул — до 2 рейсов в неделю.
В летний сезон продолжится чартерная программа полетов на египетские курорты. В Шарм-эль-Шейх и Хургаду по два еженедельных вылета запланировала авиакомпания «Россия» и по одному рейсу раз в 10−11 дней авиакомпания AZUR air. Кроме того, в Шарм-эль-Шейх будут доставлять пассажиров воздушные суда Уральских авиалиний с периодичностью по одному рейсу в 10−11 дней.
В Объединённые Арабские Эмираты из Уфы можно будет отправиться самолетами двух иностранных авиакомпаний: Air Arabia внесла в расписание до пяти еженедельных рейсов в Шарджу, Flydubai — четыре еженедельных рейса в Дубай.
Широкая география полетов сохранится в страны Таможенного союза и ближнего зарубежья. Из Уфы можно будет улететь в Ереван (Армения), Баку (Азербайджан), Алматы и Астану (Казахстан), Минск (Беларусь), Душанбе и Худжанд (Таджикистан), Ташкент, Самарканд и Наманган (Узбекистан). Новым для Уфы направлением станут рейсы в столицу Грузии — город Тбилиси.
Традиционно самыми востребованными внутрироссийскими маршрутами остаются перелеты в Москву и Санкт-Петербург. В столицу страны запланировано до 18 ежедневных рейсов авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Airlines, Nordstar, Utair, «Россия» и «Победа». В Северную столицу — до шести ежедневных рейсов авиакомпаниями «Россия», «Победа», Smartavia и Nordwind Airlines.
Кроме того, в текущем году открываются рейсы по новым направлениям: Кемерово, Новокузнецк, Саратов, также увеличивается количество внутрироссийских рейсов, в том числе и на курорты страны.
Из Уфы в Сочи запланировано до пяти ежедневных рейсов, их будут выполнять 8 авиакомпаний: Smartavia, Nordwind Airlines, «Икар», «Победа», «Аэрофлот», Nordstar, Utair и «Уральские авиалинии». В Минеральные Воды запланировано до 11 еженедельных рейсов авиакомпаний «Азимут» и «Аэрофлот» в неделю. Nordwind Airlines увеличит частоту перелетов в столицу Дагестана Махачкалу до 5 рейсов в неделю.
Летнее расписание полётов действует до 26 октября включительно.