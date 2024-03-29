Клиенты со всей России судятся с автодилером из Приморья

«Почти новую Toyota Wish я хотел покупать примерно за 1,2 миллиона рублей. Сделку заключили в мае 2021 года, а привезти её в Иркутск должны были в сентябре. Но сроки сначала сдвинулись, а потом в “Дельта Авто Трейд” мне начали говорить о разных форс-мажорах. То погода мешает, то судно не идёт, то перевозка по России упирается в какие-то проблемы», — рассказал один из пострадавших.