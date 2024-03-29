Клиенты со всей России судятся с автодилером из Приморья

Мошенники продолжают орудовать на авторынке Дальнего Востока. Очередное дело торговцев автомобилями может оказаться шумным. Несколько десятков клиентов фирмы «Дельта Авто Трейд» из Владивостока пытаются вернуть отданные «посреднику» деньги либо получить наконец-то оплаченные автомобили из Японии. Подробности — в материале vl.aif.ru.
Попали в лапы
Компания, судя по всему, пополнит перечень фигурантов уголовных дел в отношении недобросовестных участников авторынка Дальнего Востока. С жалобами и заявлениями в суд о мошенничестве в 2021—2022 годах обратилось уже несколько жителей Сибири, Дальнего Востока и центральных регионов России.
Суть претензии — требование расторгнуть заключённые с фирмой договоры и вернуть перечисленные за неполученные автомобили деньги и получить компенсацию.
Пострадавшие рассказывают практически идентичную историю.
Найдя в интернете «Дельта Авто Трейд», позиционирующую себя как продавца подержанных импортных автомобилей, связывались с её представителями и обсуждали условия сделки. Потом, выбрав понравившуюся машину, переводили фирме средства для оплаты. Некоторые пострадавшие переводили ещё и дополнительные суммы, якобы на компенсацию возросших расходов.
«Почти новую Toyota Wish я хотел покупать примерно за 1,2 миллиона рублей. Сделку заключили в мае 2021 года, а привезти её в Иркутск должны были в сентябре. Но сроки сначала сдвинулись, а потом в “Дельта Авто Трейд” мне начали говорить о разных форс-мажорах. То погода мешает, то судно не идёт, то перевозка по России упирается в какие-то проблемы», — рассказал один из пострадавших.
«Дельта Авто Трейд», работавшая во Владивостоке, принадлежит индивидуальному предпринимателю Данковой И. В. Компания до недавнего времени активно оперировала на известном автомобильном интернет-портале «Дром» под индексом 310255.
Её страница находилась там до конца марта 2024 года. По открытым источникам можно проверить, что ИП прекратил деятельность в начале марта 2022 года.
Из общения с работавшими по заявлениям представителей Службы судебных приставов пострадавшие узнали, что фирма действительно не работает, ИП прекратил деятельность, а сама Данкова — банкрот и взять с неё нечего. Пострадавшие встали в очередь на получение взыскиваемых средств. Во вторую очередь после аналогично обманутых и не получивших деньги сотрудников.
Известная схема
Рынок подержанных импортных автомобилей регулярно оглашают скандалы, связанные с непоставкой оплаченного товара. Мошенничество с обещаниями продать дефицитные на западе страны запчасти для автомобилей или сами машины из Японии или южной Кореи — такие случаи в Управлении МВД по Приморскому краю выделяют в отдельную схему. Хотя примерно так же работают и липовые торговцы любыми товарами: создают сайт-визитку, собирают деньги и пропадают.
Сотрудники следственных органов управления отмечают, что подобные дела в сфере экономики сложны для расследования и требуют продолжительной и кропотливой работы по сбору доказательной базы. Но преступников удаётся изобличать, арестовывать и передавать дела в суды.
«Одно из наших достижений последнего времени — нашумевшее дело, которое было связано с поставкой автомобилей в Приморский край и обманом покупателей-заказчиков. В деле было значительное количество заявлений от пострадавших граждан. Процесс документирования и доказывания на досудебной стадии оказался очень трудоёмким, но оно уже передано в суд», — рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Приморью по оперативной работе полковник полиции Илья Фалько.
В период с февраля по ноябрь 2021 года они размещали на сайтах объявления о продаже бывших в употреблении металлических грузовых контейнеров, которых фактически у них в распоряжении не было. После перевода 100-процентной предоплаты аферисты удаляли объявления и переставали выходить на связь. Общий размер ущерба, причинённого 22 потерпевшим, превысил 2,8 млн рублей. Уголовное дело направили в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.
В двух других случаях по той же самой схеме действовали жители Артёма и Дальнереченска Приморского края. В Дальнереченске покупатель машины Toyota Allion 2004 года выпуска потерял 127 тысяч рублей. Делом занимается Дальнереченская межрайонная прокуратура.
В другом случае в Артёме пострадавший передал лжепредпринимателю в общей сложности около 3 млн рублей предназначенные для покупки автомобиля. Потом «продавец» перестал выходить на связь. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а самого фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Желающим купить машину, особенно тем, кто не планирует лично приезжать на Дальний Восток, нужно тщательно подходить к выбору продавца или дилера, занимающегося перевозкой авто из-за границы. Изучайте всю информацию, анализируйте общение с представителями дилера, постарайтесь найти его клиентов, уже совершавших сделки. В большинстве регионов страны это несложно. Задавайте вопросы о том, как ведутся дела и как продавец подходит к клиенту. В большинстве случаев и сам продавец поможет связаться с довольными покупателями из вашего или относительно близкого к вам региона, ведь он заинтересован в новом клиенте», — советует директор компании «Хочу авто» Синдор Маматов.