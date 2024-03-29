В Беларуси три мобильных оператора повышают тарифы на услуги

В Беларуси три мобильных оператора объявили о повышении тарифов на услуги.
Как рассказали в пресс-службе А1, с 1 апреля повысится размер абонентской платы для ряда действующих, а также архивных тарифных планов. Кроме того, размер абонентской платы станет выше и для некоторых услуг фиксированной связи.
В пресс-службе МТС проинформировали, что с 1 апреля 2024 года поменяется принцип работы услуги «Открытый интернет». Мобильный оператор уточнил, что будет увеличен объем интернет-трафика большинства интервалов в рамках «Открытого интернета» для тарифных планов массового рынка. Так, к примеру, если ранее за второй интервал, где было 500 мб, платили 3,86 рубля, то с 1 апреля цена увеличится до 9,09 рубля.
В пресс-службе life :) напомнили, что в 2024 году было расширено 4G-покрытие по всей стране, заметив, что более чем 98% белорусов могут пользоваться 4G в городах, деревнях, селах и агрогородках. Чтобы и далее работать в указанном направлении, мобильный оператор принял решение с 27 марта 2024 года изменить цены на некоторые тарифы и услуги. К примеру, тариф «Бесконечный» (+5 ГБ, итого 15 ГБ) стоит 16,9 рубля в месяц, а такой же тариф, но +5 ГБ, итого 25 ГБ, стоит 21,9 рубля.