В Беларуси три мобильных оператора повышают тарифы на услуги

В пресс-службе life :) напомнили, что в 2024 году было расширено 4G-покрытие по всей стране, заметив, что более чем 98% белорусов могут пользоваться 4G в городах, деревнях, селах и агрогородках. Чтобы и далее работать в указанном направлении, мобильный оператор принял решение с 27 марта 2024 года изменить цены на некоторые тарифы и услуги. К примеру, тариф «Бесконечный» (+5 ГБ, итого 15 ГБ) стоит 16,9 рубля в месяц, а такой же тариф, но +5 ГБ, итого 25 ГБ, стоит 21,9 рубля.