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Более 840 домов в Омске газифицируют до конца года

Перевод частных домов с печного на газовое отопление должен улучшить экологическую обстановку в городе.

Источник: Reuters

В Омске продолжается перевод частных домов с печного отопления на газовое. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» омичи, живущие в частном доме получат компенсацию до 212 тыс. рублей за установку газового оборудования.

В 2024 году на реализацию программы выделено 178,6 млн рублей.

— Эти средства могут быть направлены на газификацию более 840 домовладений. С начала года положенные средства уже получили 100 омских семей, — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Для консультации и оформления компенсаций омичи могут обратиться в окружные администрации по месту жительства.