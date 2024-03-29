Более 840 домов в Омске газифицируют до конца года

В Омске продолжается перевод частных домов с печного отопления на газовое. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» омичи, живущие в частном доме получат компенсацию до 212 тыс. рублей за установку газового оборудования.
В 2024 году на реализацию программы выделено 178,6 млн рублей.
— Эти средства могут быть направлены на газификацию более 840 домовладений. С начала года положенные средства уже получили 100 омских семей, — рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Для консультации и оформления компенсаций омичи могут обратиться в окружные администрации по месту жительства.