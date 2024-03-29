Строительство дороги к курорту «Новая Анапа» оценили в 55 млрд рублей

Планируется, что новая трасса протяженностью 18 км будет проложена в обход населенных пунктов, начиная от федеральной автодороги Новороссийск — Керчь. Инвестиции в строительство этого объекта оцениваются примерно в 55 миллиардов рублей.



Губернатор подчеркнул важность параллельного развития инфраструктуры вместе со строительством дороги. Это позволит обеспечить высокое качество услуг на курорте и создать комфортные условия для отдыхающих.



Согласно оценкам экспертов, к 2031 году «Новая Анапа» сможет привлечь дополнительно до семи миллионов отдыхающих в регион. Кроме того, данный проект способствует притоку инвестиций в экономику края на сумму 459 миллиардов рублей и ежегодным поступлениям в бюджеты края и федерального центра в размере 30 миллиардов рублей.