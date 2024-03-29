«Макфа» отказалась комментировать иск Генпрокуратуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Компания «Макфа» отказалась комментировать иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы предприятия и связанных с ним фирм, стоимость которых оценивается в 46 миллиардов рублей.
Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к АО «Макфа», АО «Смак» и ряду других с требованием обратить в доход государства акции компаний концерна. Всего в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель «Макфы», экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, которые объявлены в розыск по делу о взятках. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля.
Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
«Компания “Макфа” не комментирует и не планирует давать комментарии по ситуации», — сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества.
«Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. «Макфа» экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира.