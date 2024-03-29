«Макфа» отказалась комментировать иск Генпрокуратуры

Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к АО «Макфа», АО «Смак» и ряду других с требованием обратить в доход государства акции компаний концерна. Всего в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель «Макфы», экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, которые объявлены в розыск по делу о взятках. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля.