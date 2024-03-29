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Маршруты Московских центральных диаметров продлят до 11 регионов

МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Маршруты Московских центральных диаметров будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ), сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: Недвижимость РИА Новости

Он напомнил, что создание МЦД было первым этапом развития ЦТУ.

«Восемьсот миллионов пассажиров в год — это один из самых крупных транспортных узлов в мире. Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц. Москвой совместно с РЖД и правительством ведется проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», — рассказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас идет подготовка подходов к реализации продления МЦД, разработка технико-экономического обоснования и оценка необходимых вложений в этот проект.

«Предыдущий проект МЦД был реализован на паритетных основах между федеральным бюджетом, бюджетом Москвы и бюджетом РЖД. Надеемся, что такую же паритетную схему сохраним и для этих 11 дополнительных маршрутов», — уточнил вице-премьер.