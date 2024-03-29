Маршруты Московских центральных диаметров продлят до 11 регионов

«Восемьсот миллионов пассажиров в год — это один из самых крупных транспортных узлов в мире. Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц. Москвой совместно с РЖД и правительством ведется проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», — рассказал Хуснуллин.