На 68% вырос инвестдоход пенсионных накоплений казахстанцев

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Чистый инвестиционный доход казахстанцев на пенсионных счетах за 2 месяца 2024 года, составил порядка 343,6 миллиарда тенге.
За 2 месяца пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 641 млрд тенге.
Он превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 139,1 миллиарда тенге, или 68%, заявили в Едином накопительном пенсионном фонде.
В ЕНПФ напомнили, что доходность пенсионных активов на счетах вкладчиков с начала года по состоянию на 1 марта составила 1,91%.
При этом речь идет об активах, которые складываются за счет.
обязательных пенсионных взносов (ОПВ),
обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ),
добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
Средний размер пенсии озвучили в Минтруда Казахстана.
В фонде, к слову, посчитали доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ПА ОПВР) — она на первое марта составила 0,11%.
Инвестиционный доход, добавили в ЕНПФ, складывается из доходов в виде.
вознаграждения по финансовым инструментам (по ценным бумагам, вкладам и другим операциям),
рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов,
доходов по активам, находящимся во внешнем управлении.
Более $55 млн пенсионных денег Нацбанк вложил в акции Air Astana.
В структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов на 1 марта, добавили в фонде, 32,2% — долларовые бумаги, а остальные 67,8% — в национальной валюте.
«Инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 марта 2024 года нарастающим итогом составила 833,94% при инфляции за весь период 770,54%», — говорится в сообщении.
Накопленный инвестиционный доход, отметили в фонде, в долгосрочном периоде превышает инфляцию.