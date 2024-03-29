Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 68% вырос инвестдоход пенсионных накоплений казахстанцев

Ценные бумаги, в которые вкладывают пенсионные средства жителей страны, 67,8% номинированы в тенге.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Чистый инвестиционный доход казахстанцев на пенсионных счетах за 2 месяца 2024 года, составил порядка 343,6 миллиарда тенге.

За 2 месяца пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 641 млрд тенге.

Он превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 139,1 миллиарда тенге, или 68%, заявили в Едином накопительном пенсионном фонде.

В ЕНПФ напомнили, что доходность пенсионных активов на счетах вкладчиков с начала года по состоянию на 1 марта составила 1,91%.

При этом речь идет об активах, которые складываются за счет.

обязательных пенсионных взносов (ОПВ),

обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ),

добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Средний размер пенсии озвучили в Минтруда Казахстана.

В фонде, к слову, посчитали доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ПА ОПВР) — она на первое марта составила 0,11%.

Инвестиционный доход, добавили в ЕНПФ, складывается из доходов в виде.

вознаграждения по финансовым инструментам (по ценным бумагам, вкладам и другим операциям),

рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов,

доходов по активам, находящимся во внешнем управлении.

Более $55 млн пенсионных денег Нацбанк вложил в акции Air Astana.

В структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов на 1 марта, добавили в фонде, 32,2% — долларовые бумаги, а остальные 67,8% — в национальной валюте.

«Инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 марта 2024 года нарастающим итогом составила 833,94% при инфляции за весь период 770,54%», — говорится в сообщении.

Накопленный инвестиционный доход, отметили в фонде, в долгосрочном периоде превышает инфляцию.