В Иркутске возобновили вывоз мусора с территорий сезонных объектов

Председатели СНТ и ДНТ, а также руководители детских лагерей и зон отдыха, у которых есть контейнерные площадки, должны заранее уведомить регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» о начале своей деятельности и необходимости вывоза отходов.
— Уведомление можно отправить: на электронную почту contact@rtneo-irk.ru; через личный кабинет на сайте www.rtneo-irk.ru, — сообщает WEACOM.RU.
Также это можно сделать офисе по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 78 (БЦ «Darvin»), офис 208 (по будням с 08:30 до 17:00; выходные — суббота, воскресенье.