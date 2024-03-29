В Иркутске возобновили вывоз мусора с территорий сезонных объектов

Председатели СНТ и ДНТ, а также руководители детских лагерей и зон отдыха, у которых есть контейнерные площадки, должны заранее уведомить регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» о начале своей деятельности и необходимости вывоза отходов.