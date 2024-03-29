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В Иркутске возобновили вывоз мусора с территорий сезонных объектов

Председатели СНТ и ДНТ должны заранее уведомить регионального оператора.

Председатели СНТ и ДНТ, а также руководители детских лагерей и зон отдыха, у которых есть контейнерные площадки, должны заранее уведомить регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» о начале своей деятельности и необходимости вывоза отходов.

— Уведомление можно отправить: на электронную почту contact@rtneo-irk.ru; через личный кабинет на сайте www.rtneo-irk.ru, — сообщает WEACOM.RU.

Также это можно сделать офисе по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 78 (БЦ «Darvin»), офис 208 (по будням с 08:30 до 17:00; выходные — суббота, воскресенье.

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