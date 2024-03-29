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В Сочи снесут восьмиэтажные апартаменты — парковку

СОЧИ, 29 марта, ФедералПресс. В Сочи построили апартаменты, которые числились восьмиэтажной парковкой. Об этом сообщили в департаменте мэрии курорта.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Основанием для обращения в суд послужили действия ответчиков по реконструкции нежилого здания и использования его в качестве апартаментов вопреки разрешительной документации, в которой целевое использование указано как “многоэтажный паркинг”», — сказано в сообщении.

Речь идет о здании на улице Гагарина, 23а, которое построило ООО «Сити Парк», сообщает sochi1.ru.

Постройку должны снести, но решения добиваются уже три года. В первой инстанции мэрии отказали в сносе. Ранее писали, что снос самостроя в Краснодаре занял 15 лет.

Это не первый случай появления самостроев. В Сочи были обнаружены жилые многоэтажные гаражи.

строительство