В Сочи снесут восьмиэтажные апартаменты — парковку

«Основанием для обращения в суд послужили действия ответчиков по реконструкции нежилого здания и использования его в качестве апартаментов вопреки разрешительной документации, в которой целевое использование указано как “многоэтажный паркинг”», — сказано в сообщении.
Речь идет о здании на улице Гагарина, 23а, которое построило ООО «Сити Парк», сообщает sochi1.ru.
Постройку должны снести, но решения добиваются уже три года. В первой инстанции мэрии отказали в сносе. Ранее писали, что снос самостроя в Краснодаре занял 15 лет.
Это не первый случай появления самостроев. В Сочи были обнаружены жилые многоэтажные гаражи.