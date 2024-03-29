Дополнительные поезда начнут курсировать на МЖД с 31 марта

На Казанском направлении введут:
- поезда № 6016 и 6007 Голутвин — Рязань по выходным;
- поезда № 6366 и 6365 Воскресенск — Егорьевск по воскресеньям;
- экспрессы № 7193 Куровская — Москва и № 7194 Москва — Черусти по субботам;
- экспресс № 7051 Рязань-2 — Москва по воскресеньям.
На Киевском направлении:
- поезда № 6157/6158 и № 6107/6108 Москва — Калуга ежедневно;
- поезда № 6383 Москва — Малоярославец по выходным, № 6384 в обратном направлении.
На Горьковском направлении: экспрессы № 7083/7084 Площадь трех вокзалов — Владимир по субботам. На Савеловском направлении: поезда № 6354 Москва — Савелово по выходным, № 6363 — в обратную сторону.
На Павелецком направлении:
- № 6991 и 6993 Москва — Яганово и в обратном направлении № 6992 и 6999;
- № 6872/6975 Бекасово — Детково — Михнево;
- № 6393 Москва — Михнево и в обратном направлении № 6394;
- № 6181 Москва — Кашира и обратно 6182.
Кроме того, с 28 апреля по 22 сентября в Орловской области назначат составы № 6324 Орел — Мценск и 6323 в обратном направлении. А в Калужской области введут четыре дополнительные электрички между платформами Калуга-1 — Ферзиково.
До этого стало известно, что ЦППК также назначит «дачные» поезда. Для пассажиров выделят 29 электричек, 22 из них начнут ездить с 31 марта, одна — с 28 апреля, две — с 20 апреля, еще четыре — с 6 апреля.