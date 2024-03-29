Дополнительные поезда начнут курсировать на МЖД с 31 марта

Дополнительные электрички будут ездить на Московской железной дороге (МЖД) с 31 марта по 26 октября в связи с дачным сезоном. Составы появятся на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском и Горьковском направлениях, Большом кольце МЖД, а также в Калужской и Орловской областях. Ряд поездов начнут выходить на маршруты с 6, 20 и 28 апреля, сообщается на сайте перевозчика.