В Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой

Во время строительства долгостроя обанкротилось два застройщика. В 2006 год дольщики, которых обманули, объединились в кооператив и решили достроить дом. Деньги собрали дополнительно, а правительство региона оказало поддержку: были направлены средства МИПов (почти 64 миллиона рублей), а также субсидии на благоустройство придомовой территории. Об этом сообщил министр строительства области Алексей Колмаков.