Белстат назвал город-спутник Минска, где больше всего прибавилось жителей

Белстат подсчитал количество жителей в городах-спутниках Минска. Согласно статистике, численность населения в большинстве городов-спутников столицы в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом. Самый большой прирост показали Смолевичи — на 1 января 2024 года там насчитывалось 22 679 человек, и это на 3,9% больше, чем год назад. Увеличилось количество жителей в Фаниполе — 18 252 человека (+2,7%), Руденске — 2 604 (+0,6%), Логойске — 15 565 человек (+0,3%).