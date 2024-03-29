Нижегородская компания начала выпускать отечественные сим-карты

Нижегородская компания «Новакард», производящая смарт-карты, начала выпускать сим-карты с отечественной операционной системой. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу организации.
Новая операционная система Simart Mi полностью разработана отечественными специалистами на территории Российской Федерации. Это подтверждается тем, что ОС включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
По информации нижегородской компании АО «Новакард», операционная система поддерживает международные и отечественные алгоритмы определения пользователей мобильной связи. До этого все сим-карты основывались на иностранных компонентах и технологиях.
Ранее сообщалось о том, что оборот нижегородских ИТ-компаний вырос на 50,6% за 2023 год и составил 60,3 млрд рублей.