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Нижегородская компания начала выпускать отечественные сим-карты

Новая операционная система полностью разработана российскими специалистами.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская компания «Новакард», производящая смарт-карты, начала выпускать сим-карты с отечественной операционной системой. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу организации.

Новая операционная система Simart Mi полностью разработана отечественными специалистами на территории Российской Федерации. Это подтверждается тем, что ОС включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

По информации нижегородской компании АО «Новакард», операционная система поддерживает международные и отечественные алгоритмы определения пользователей мобильной связи. До этого все сим-карты основывались на иностранных компонентах и технологиях.

Ранее сообщалось о том, что оборот нижегородских ИТ-компаний вырос на 50,6% за 2023 год и составил 60,3 млрд рублей.

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