Зарплаты водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске с 1 апреля проиндексируют на 8%

Кроме того, утверждается, что водителям дополнительно выплачивается квартальная премию за безаварийное вождение — максимально 15 тыс. рублей; ежемесячная компенсацию за наем жилья — 5 тыс., в течение года с даты трудоустройства; ежемесячная компенсацию ипотечникам — 2,5 тыс. рублей, в течение трех лет с даты трудоустройства.