Зарплаты водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске с 1 апреля проиндексируют на 8%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С 1 апреля проиндексируем заработную плату всех своих сотрудников на 8%. Последние два года все имеющиеся ресурсы предприятия направляем на повышение зарплаты работникам и улучшение условий труда», — говорится в комментарии ООО «ЧелябГЭТ».
Там напомнили, что за 2023 год зарплата сотрудников повышалась дважды.
Кроме того, утверждается, что водителям дополнительно выплачивается квартальная премию за безаварийное вождение — максимально 15 тыс. рублей; ежемесячная компенсацию за наем жилья — 5 тыс., в течение года с даты трудоустройства; ежемесячная компенсацию ипотечникам — 2,5 тыс. рублей, в течение трех лет с даты трудоустройства.
Также всем сотрудникам ГЭТ, привлекшим водителя на обучение и работу, выписывают премию 5 тыс. рублей.