В Уфе в Глумилино построят 27-этажный жилой дом

Власти города утвердили проект планировки территории в квартале улиц Воинов-Интернационалистов, Зеленогорской, Сипайловской, площадью 23,2 га. Её развитием будет заниматься ООО «Специализированный застройщик “Строитель”».
На выделяемом участке, согласно проекту, появится 27-этажный жилой дом, первые два этажа которого запланированы под магазины и другие предприятия обслуживания.
Общая площадь жилья на остальных 25 этажах — почти 21,5 тыс. кв. м.
В проекте указаны также очистные сооружения ливневой канализации, 5-этажный паркинг на 430 машино-мест, подземный двухуровневый паркинг на 237 машино-мест, открытая гостевая парковка на 60 мест и открытая парковка постоянного хранения на 8 мест.
Для подхода к дому будет строиться надземный пешеходный переход через ул. Сипайловскую, заезжать на территорию жильцы будут с Зеленогорской, дублирующий проезд — с Сипайловской.
Проектом предусмотрен снос объектов общей площадью 16,6 тыс. кв. м, находящихся на территории общего пользования улично-дорожной сети.
Городские леса и объекты культурного наследия на этом участке отсутствуют. Новая жилая высотка появится на территории по соседству со зданиями УПАП-1 ГУП «Башавтотранс» и компании «Газпром трансгаз Уфа».