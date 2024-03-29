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В Уфе в Глумилино построят 27-этажный жилой дом

В Уфе в микрорайоне Глумилино запланировано строительство жилой высотки и прилегающей инфраструктуры, в том числе подъездной дороги.

Власти города утвердили проект планировки территории в квартале улиц Воинов-Интернационалистов, Зеленогорской, Сипайловской, площадью 23,2 га. Её развитием будет заниматься ООО «Специализированный застройщик “Строитель”».

На выделяемом участке, согласно проекту, появится 27-этажный жилой дом, первые два этажа которого запланированы под магазины и другие предприятия обслуживания.

Общая площадь жилья на остальных 25 этажах — почти 21,5 тыс. кв. м.

В проекте указаны также очистные сооружения ливневой канализации, 5-этажный паркинг на 430 машино-мест, подземный двухуровневый паркинг на 237 машино-мест, открытая гостевая парковка на 60 мест и открытая парковка постоянного хранения на 8 мест.

Для подхода к дому будет строиться надземный пешеходный переход через ул. Сипайловскую, заезжать на территорию жильцы будут с Зеленогорской, дублирующий проезд — с Сипайловской.

Проектом предусмотрен снос объектов общей площадью 16,6 тыс. кв. м, находящихся на территории общего пользования улично-дорожной сети.

Городские леса и объекты культурного наследия на этом участке отсутствуют. Новая жилая высотка появится на территории по соседству со зданиями УПАП-1 ГУП «Башавтотранс» и компании «Газпром трансгаз Уфа».

недвижимость