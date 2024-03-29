В Новосибирске рассказали, какие работы выполнят на Димитровском мосту в апреле

Как подчеркнули в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, при выполнении работ существующее число полос для движения транспорта сохранится. Движение будет организовано по 3-м полосам в каждую сторону. Принимаемые меры не окажут влияния на пропускную способность моста и не приведут к возникновению конфликтных точек. Для этих целей будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения.