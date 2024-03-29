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В Новосибирске рассказали, какие работы выполнят на Димитровском мосту в апреле

План работ на Димитровском мосту в апреле обнародовали в Новосибирске. По информации МКУ «Гормост» в рамках выполнения работ по ремонту Димитровского моста в апреле планируется приступить к подготовительному этапу.

Источник: Прецедент

Согласно информации от мэрии, с 1 апреля на объекте начнут размещать строительный городок, установят ограждение и подключат бытовки к электроэнергии. Непосредственно на мосту установят средства организации дорожного движения и ограждение места работ. Ремонт планируют начать с правой полосы движения по направлению на правый берег.

Как подчеркнули в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, при выполнении работ существующее число полос для движения транспорта сохранится. Движение будет организовано по 3-м полосам в каждую сторону. Принимаемые меры не окажут влияния на пропускную способность моста и не приведут к возникновению конфликтных точек. Для этих целей будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения.