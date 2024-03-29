В мэрии Новосибирска рассказали о строительстве новых парков

На благоустройство общественных пространств планируется направить более 230 млн рублей.
Оказываемая федеральная поддержка дала новый импульс для развития общественных пространств Новосибирска. Реализованы масштабные проекты: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году завершается благоустройство парка «Каменка».
Построенные парки не просто преобразили облик города, они продолжают развиваться по запросам жителей. В этом году на средства областного и городского бюджета в парке «Арена» построят баскетбольную площадку, благоустроят выходы к реке и разработают экотропы по местам обнаруженных выходов древних горных пород.
Также приступят к разработке проекта «Усть-Тула», который соединит парки «Арена» и «Бугринская роща». Продолжается реконструкция Первомайского сквера, он станет частью большого туристического центра Новосибирска.
В микрорайоне «Аэропорт» благоустроят зеленую зону в честь автора музыки к легендарным советским фильмам Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. Как рассказала Анна Терешкова, по общему замыслу департамента и родственников Эдуарда Артемьева, в будущем сквере можно будет слушать произведения композитора.
В этом году начнутся работы в сквере на улице Фадеева. Продолжится благоустройство в Сквере Героев Донбасса и на аллее Грибоедова. Разрабатывается проектно-сметная документация скверов на улице Высоцкого.
Какой район города преобразит новое общественное пространство в 2025 году, решают сами новосибирцы, участвуя в онлайн-голосовании за зеленые зоны на сайте 54.gorodsreda.ru.
В список предлагаемых для голосования территорий вошли по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска. Всего — восемь пространств.
В Октябрьском районе это сквер «Зыряновский», в Кировском районе — набережная на ул. Саввы Кожевникова, в Дзержинском районе — сквер имени Калинина, в Советском районе — набережная вдоль Обского водохранилища, в Ленинском — парк имени Кирова, в Центральном округе — Ельцовский парк, в Первомайском районе территория вокруг безымянного озера, в Калининском районе — парк «Сосновый бор».
По состоянию на 29 марта проголосовали более 56 тысяч человек. Среди объектов лидируют набережная на ул. Саввы Кожевникова, набережная вдоль Обского водохранилища и парк имени Кирова.
«Мы приглашаем присоединиться к голосованию жителей других районов города. Мы очень ждём ваших голосов. Важно, чтобы каждый новосибирец мог высказать своё мнение. Голосование завершится 30 апреля, и победителем может стать любой из восьми объектов», — обратилась к жителям Анна Терешкова.