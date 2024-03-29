В мэрии Новосибирска рассказали о строительстве новых парков

Построенные парки не просто преобразили облик города, они продолжают развиваться по запросам жителей. В этом году на средства областного и городского бюджета в парке «Арена» построят баскетбольную площадку, благоустроят выходы к реке и разработают экотропы по местам обнаруженных выходов древних горных пород.