Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

«Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — сообщили в аналитическом агентстве «Промрейтинг».
Соседние с Южным Уралом строчки рейтинга заняли Новосибирская область, где стоимость топлива в феврале составила 51,22 рубля, и Рязанская область с ценой 51,73 рубля.
На первом месте Коми с 49,66 рубля за литр бензина.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что аналитики рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячную зарплату жители регионов РФ. Южный Урал занял 30-е место рейтинга.