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Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта, ФедералПресс. Южный Урал занял шестую позицию в рейтинге регионов с самым дешевым бензином. Аналитики подвели итоги февраля.

«Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — сообщили в аналитическом агентстве «Промрейтинг».

Соседние с Южным Уралом строчки рейтинга заняли Новосибирская область, где стоимость топлива в феврале составила 51,22 рубля, и Рязанская область с ценой 51,73 рубля.

На первом месте Коми с 49,66 рубля за литр бензина.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что аналитики рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячную зарплату жители регионов РФ. Южный Урал занял 30-е место рейтинга.

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