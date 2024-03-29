Вещевой рынок сносят в Кокшетау: как решились судьбы арендаторов

«Мы на это согласились, дали ещё месяц. Очень важно отметить, что этот месяц, как и март, будет для них бесплатным. Мы, понимая, что людям предстоят расходы или временный перерыв в торговле, пока они не определятся с дальнейшими планами, снимаем с них обязательства по аренде. При этом важно подчеркнуть, что, продлив сроки, мы идём на оттягивание строительных работ. Есть этапность, которая сопровождается какими-то заключёнными уже договорами. После освобождения территории идут земляные работы, далее, условно говоря, контракт по закладке фундамента и так далее. Это неудобства как для подрядчиков, так и для нас самих. Но мы идём на это из человеческих побуждений», — подчеркнул президент компании Арман Ташенов.