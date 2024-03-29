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В мае на участке дороги из Перми в Хохловку появятся дополнительные полосы

Трассу расширят между 23-м и 25-м километром.

Строительство дополнительных полос на участке дороги из Перми в Хохловку начнётся в мае, сообщает ИА «Текст».

Как отмечает издание, на создание дополнительных полос длиной около километра выделено 58 миллионов рублей. Расширение дороги «Пермь — Ильинский» пройдёт на участке между 23-м и 25-м километром трассы.

Приём заявок на конкурс среди подрядчиков закончится 17 апреля. Закончить строительство полос необходимо в сентябре 2024 года.

По данным ИА «Текст», в 2023 году автодорога уже была расширена. Дополнительные полосы были построены на двух участках возле деревни Петрушата.