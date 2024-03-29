Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4200 жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане

4200 жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Источник: Baigenews

В рамках проекта реновации жилищного фонда на 2023−2029 годы жителей 206 аварийных домов переселят в 4 710 квартир в Астане.

"В 2024 году жители 60 аварийных домов переселят в 1400 квартиры, это порядка 4200 жителей столицы будут обеспечены новым жильем.

С 2013 года в столице переселены жители 286 аварийных домов. Это более 4500 семей получили новые благоустроенные квартиры", — говорится в сообщении.

Реновация жилищного фонда предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов города путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке реквизиции жилого дома и земельного участка, на котором расположен дом.

По условиям проекта жителям аварийных домов предоставляются новые квартиры в равнозначных по площади размерах (т.е. «квадрат» на «квадрат»), вне зависимости от количества комнат и количества проживающих, но не менее однокомнатной квартиры, в соответствии с правоустанавливающими документами.