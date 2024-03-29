Пермский застройщик снесет здание бывшего спортзала ВКИУ ради отеля

— Поскольку земельный участок находится во дворе, а вокруг него — офисные центры и здание будущей гостиницы, мы решили разместить там апартаменты, апарт-отель. Также здание частично займет деловой центр с набором сопутствующей инфраструктуры. У нас есть интересные предложения и по набору помещений и архитектуре объекта, — рассказал гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин в беседе с «Ъ-Прикамье».