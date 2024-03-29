Пермский застройщик снесет здание бывшего спортзала ВКИУ ради отеля

Пермская компания «Пермглавснаб» собирается снести бывший спортивный зал ВКИУ по адресу ул. Монастырская, 12/1. На этом месте застройщик хочет возвести апарт-отель с деловым центром. Девелопер уже выкупил участок.
Трехэтажное здание военного училища площадью 1,7 тысяч кв. м располагается между бизнес-центрами «Бажов» и «Садко». В сервисе 2ГИС указано, что в строении находится рок-площадка «Ё», репетиционная студия Iskander, музыкальная студия Fox drum studio, волейбольная студия Libero, баскетбольная школа Dagger и клуб любителей настольного тенниса «Эдельвейс». Рядом есть парковка.
— Поскольку земельный участок находится во дворе, а вокруг него — офисные центры и здание будущей гостиницы, мы решили разместить там апартаменты, апарт-отель. Также здание частично займет деловой центр с набором сопутствующей инфраструктуры. У нас есть интересные предложения и по набору помещений и архитектуре объекта, — рассказал гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин в беседе с «Ъ-Прикамье».
Место, где планируется построить отель, окружено объектами культурного наследия и историческими достопримечательностями Перми. Кроме того, совсем рядом набережная Камы и Комсомольский проспект.